Реал прервал неудачную серию, Барселона едва не проиграла аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 3 ноября, состоялись четыре матча 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский Реал прервал пятиматчевую серию без побед в рамках чемпионата Испании, на своем поле обыграв Вальядолид. Игра вышла тяжелой для "Сливочных", которые проводили первый матч в Ла Лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари, но победу им удалось вырвать в самой концовке. На 83-й минуте отличился Жуниор Винисиус, а спустя еще пять оборотов секундной стрелки забил Серхио Рамос, четко реализовав пенальти.
На данный момент Реал занимает только шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, Вальядолид опустился на восьмую строчку, пропустив вперед "Королевский клуб".
Реал - Вальядолид 2:0
Голы: Винисиус, 83 , Рамос, 88 (с пенальти)
Реал: Куртуа — Одриосола, Рамос, Начо, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос — Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус, 73)
Вальядолид: Масип — Мойяно (Чоп, 85), Оливас, Калеро, Мартинес — Антонито, Мичел, Алькарас, Вилья (Верде, 69) — Суарес (Плано, 76), Унал
Предупреждение: Асенсио
Лидер чемпионата Испании Барселона одержала сложную волевую победу над одним из аутсайдеров - Райо Вальекано. Каталонцы уже в дебюте матча вышли вперед в счете, но это не сломило мадридскую команду, которая не только смогла отыграться до перерыва, но и вышла вперед во втором тайме.
Поведя в счете, Райо Вальекано продолжал действовать активно в защите и регулярно атаковал, но в концовке матча сказался более высокий класс Барселоны. За последние три минуты матча каталонцы забили дважды и вырвали победу. Решающий мяч на свой счет записал Луис Суарес.
Преимущество Барселоны над ближайшим преследователем в чемпионате Испании возрасло уже до четырех очков.
Райо Вальекано — Барселона 2:3
Голы: Розо, 35, Гарсия, 57 — Суарес, 11, 90, Дембеле, 87.
Райо Вальекано: Гарсия — Адвинкула, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Морено — Посо, Комесанья, Эмбарба, Имбула, Трехо (Гарсия, 57) — де Томас (Алегрия, 65).
Барселона: тер Штеген — Серджи Роберто, Лангле, Пике, Альба — Артур (Видаль, 67), Бускетс, Рафинья (Дембеле, 52), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 67) — Суарес.
Предупреждения: Амат, де Томас, Гарсия, Веласкес — Лангле, Альба.
Результаты других матчей 11-го тура Ла Лиги:
Леганес – Атлетико 1:1
Голы: Каррильо, 82 - Гризманн, 69
Валенсия - Жирона 0:1
Голы: Понс, 48
Турнирное положение
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Напомним, в начале этой недели мадридский Реал отправил в оставку главного тренера Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров Реала, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.
НВ
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