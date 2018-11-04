Реал прервал неудачную серию, Барселона едва не проиграла аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 3 ноября, состоялись четыре матча 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал прервал пятиматчевую серию без побед в рамках чемпионата Испании, на своем поле обыграв Вальядолид. Игра вышла тяжелой для "Сливочных", которые проводили первый матч в Ла Лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари, но победу им удалось вырвать в самой концовке. На 83-й минуте отличился Жуниор Винисиус, а спустя еще пять оборотов секундной стрелки забил Серхио Рамос, четко реализовав пенальти.

На данный момент Реал занимает только шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, Вальядолид опустился на восьмую строчку, пропустив вперед "Королевский клуб".

Реал - Вальядолид 2:0

Голы: Винисиус, 83 , Рамос, 88 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Одриосола, Рамос, Начо, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос — Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус, 73)

Вальядолид: Масип — Мойяно (Чоп, 85), Оливас, Калеро, Мартинес — Антонито, Мичел, Алькарас, Вилья (Верде, 69) — Суарес (Плано, 76), Унал

Предупреждение: Асенсио

Лидер чемпионата Испании Барселона одержала сложную волевую победу над одним из аутсайдеров - Райо Вальекано. Каталонцы уже в дебюте матча вышли вперед в счете, но это не сломило мадридскую команду, которая не только смогла отыграться до перерыва, но и вышла вперед во втором тайме.

Поведя в счете, Райо Вальекано продолжал действовать активно в защите и регулярно атаковал, но в концовке матча сказался более высокий класс Барселоны. За последние три минуты матча каталонцы забили дважды и вырвали победу. Решающий мяч на свой счет записал Луис Суарес.

Преимущество Барселоны над ближайшим преследователем в чемпионате Испании возрасло уже до четырех очков.

Райо Вальекано — Барселона 2:3

Голы: Розо, 35, Гарсия, 57 — Суарес, 11, 90, Дембеле, 87.

Райо Вальекано: Гарсия — Адвинкула, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Морено — Посо, Комесанья, Эмбарба, Имбула, Трехо (Гарсия, 57) — де Томас (Алегрия, 65).

Барселона: тер Штеген — Серджи Роберто, Лангле, Пике, Альба — Артур (Видаль, 67), Бускетс, Рафинья (Дембеле, 52), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 67) — Суарес.

Предупреждения: Амат, де Томас, Гарсия, Веласкес — Лангле, Альба.

Результаты других матчей 11-го тура Ла Лиги:

Леганес – Атлетико 1:1

Голы: Каррильо, 82 - Гризманн, 69

Валенсия - Жирона 0:1

Голы: Понс, 48

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в начале этой недели мадридский Реал отправил в оставку главного тренера Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров Реала, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

НВ