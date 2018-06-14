Мадридский Реал представил нового главного тренера, которым стал экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

Как сообщает AS, после встречи с президентом "Сливочных" Флорентино Пересом в клубном музее Реала и небольшой фотосессии, 51-летний специалист рассказал об уходе из национальной команды за день до ЧМ-2018, а также поделился воспоминаниями о своей карьере игрока и тренера в мадридском клубе.

"Вчера был, возможно, самый грустный дпнь в моей жизни после смерти моей матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я помню, как приехал сюда в 18 лет, одетый как солдат, в сопровождении моего брата.

Мне повезло, что я играл в Кастилье, а потом и в главной команде Реала. Здесь я понял, что такое преданность", - сказал Лопетеги.

Новый тренер Реала начинал в этом клубе карьеру игрока, играя за него с 1988 по 1991 год. В сезоне-2008/09 он тренировал молодежную команду мадридцев.

13 июня Лопетеги был отправлен в отставку с поста наставника сборной Испании за два дня до ее первого матча на мундиале против Португалии. Новым главным тренером сборной Испании стал Фернандо Йерро.

Накануне стало известно, что Лопетеги будет новым главным тренером мадридского Реала после ЧМ-2018.

В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста рулевого мадридцев после трех кряду побед в Лиге чемпионов.