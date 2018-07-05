Реал потребовал от Ювентуса более 100 млн евро за Роналду и решил купить Неймара - медиа

Роналду договорился о контракте с Ювентусом несколько недель назад - СМИ

Реал хочет выручить с продажи нападающего Криштиану Роналду более 100 миллионов евро, которые предложил Ювентус, сообщает AS.

По информации испанского издания, футболист уже договорился с итальянской стороной о контракте несколько недель назад.

Медиа подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что в туринском клубе 33-летний португальский форвард будет зарабатывать 30 млн евро в год. По данным AS, как только переход Роналду в Ювентус будет оформлен, Реал попытается приобрести ему на замену Неймара из ПСЖ.

Сообщалось, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда, что может подтверждать переход. Накануне СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока.

Ранее королевский клуб опроверг информацию о том, что предлагал ПСЖ продать Неймара за 310 млн евро.