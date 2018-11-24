Реал потерпел разгромное поражение в чемпионате Испании

Мадридский Реал сенсационно уступил со счетом 0:3 Эйбару в матче 13 тура чемпионата Испании.

Первый гол Реал пропустил уже на 16-й минуте. Во время атаки хозяев голкипер Реала Куртуа парировал один удар, но с добиванием Эскаланте не справился.

В дебюте второго тайма защитники Реала забыли в своей штрафной Енрича, который отправил мяч в угол ворот "сливочных". На 57-й минуте шокировал мадридских болельщиков Кике, который забил гол в пустые ворота после того, как неудачно на выходе сыграл Куртуа.

Мадридский клуб в течение матча нанес по воротам Эйбара только три удара в створ ворот и заслуженно проиграл.

Эйбар - Реал - 3:0

Голы: Эскаланте, 18 Енрич, 52, Кике, 57

Эйбар: Риесго - Пенья, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель - Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Хордан, Кукурелья - Енрич (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88)

Реал: Куртуа - Одриосола (Карвахаль, 54), Варан, Рамос, Марсело - Модрич (Иско, 63), Кроос, Себальос - Асенсио (Винисиус, 74), Бензема, Бэйл

Предупреждение: Кукурелья, Хордан - Бэйл

Таблица сайта Myscore.com.ua

Недавно Реал назначил новым главным тренером аргентинца Сантьяго Солари, который до этого работал на этой должности с приставкой "исполняющий обязанности".

В стартовом матче 13 тура чемпионата Испании Леганес обыграл Алавес 1:0, а украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле все 90 минут.

НВ