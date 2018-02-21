Реал поднялся на третье место в чемпионате Испании

В отложенном матче 16-го тура испанской Примеры Реал на выезде переиграл Леганес 3:1 и поднялся на третью позицию турнирной таблицы.

Счет открыть удалось хозяевам, когда голом отличился Унаи Бустинса уже на 6-й минуте игры после навеса с углового.

Но Леганесу было суждено вести в счете лишь пять минут, после чего восстановить равновесие сумел Лукас Васкес, который выстрелом из пределов штрафной пробил точно в дальний угол.

Не прошло и полчаса после начала игры, как мадридцы вышли вперед: эффектно разыгранной комбинации с участием Каземиро, Карима Бензема и того же Васкеса завершилась точным ударом первого.

Снял все вопросы о победителе на последней минуте основного времени Серхио Рамос, уверенно реализовав пенальти. Тем самым Реал набрал 48 очков и оказался на третьем месте, обойдя Валенсию.

Леганес - Реал 1:3

Голы: Бустинса, 6 - Лукас Васкес, 11, Каземиро, 29, Рамос, 90 (с пенальти)

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В предыдущем, 24-м туре чемпионата Испании, мадридская команда со счетом 5:3 победила в гостях Бетис.

НВ