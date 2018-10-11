Реал подал в суд на португальскую газету из-за Роналду

Недавно Роналду обвинил Реал и в частности Переса в свои неудачах

Мадридский Реал подал в суд на португальскую газету Correio da Manh за публикацию о том, что "сливочные" якобы предлагали Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальского игрока в изнасиловании, за молчание.

Издание сообщило, что в 2009 году именно Реал предложил Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорге деньги за молчание, хотя сам португальский футболист не считал себя виновным.

Мадридский Реал выступил с официальным заявлением, где полностью отрицает правдивость этой информации, которая может навредить имиджу клуба, и подал иск в суд против Correio da Manh.

"Реал ничего не знает об информации, опубликованной этой газетой в отношении Криштиану Роналду. Требуем, чтобы имя нашего клуба было полностью очищено", - говорится в заявлении клуба.

Ранее жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

Позже полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Роналду опроверг обвинения женщины, заявив, что и хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.

Впоследствии адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы Кэтрин Майорги, заверил, что к нему обратилась еще одна женщина и заявила, что также стала жертвой сексуального домогательства со стороны звездного футболиста.

СМИ сообщили, что Роналду считает Реал и лично президента "сливочных" Флорентино Перес источником всех его неудач: обвинениях в изнасиловании, неудачи в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшении отношений со спонсорами и даже удалении в матче Лиги чемпионов против Валенсии.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус с Реала, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА.