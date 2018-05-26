Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов

Реал в третий раз кряду и в 13-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов

В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

Командам не удалось открыть счет в первом тайме, но пришлось потерять по одному ключевому игроку из-за травм. Особенно пострадали Красные, у которых повредился главный бомбардир Мохамед Салах. Сливочные остались без правого защитника Дани Карвахаля.

В начале второго тайма курьезный гол забили мадридцы - точнее, его сами себе по сути забили мерсисайдцы. Лорис Кариус завладел мячом, но Карим Бензема выставил ногу, когда тот бросал снаряд рукой, и сфера от ноги француза влетела в пустые ворота.

Всего через четыре минуты Ливерпуль сравнил счет. Деян Ловрен после подачи сбросил сферу на Садио Мане, который проткнул мяч в ворота.

Тем не менее, спустя девять минут Гарет Бэйл, который вышел на замену, вывел Реал вперед. Валлиец сказочным ударом через себя в падении после подачи от Марсело пробил точно в сетку.

На 83 минуте Бэйл нанес несложный удар, но Кариус снова ошибся и привел еще один мяч в свои ворота.

3:1 - Реал в третий раз кряду и в 13-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Реал - Ливерпуль 3:1.

Голы: Бензема, 51, Бэйл, 63, 83 - Мане, 55