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Реал победил Атлетико и вышел на второе место. Результаты чемпионата Испании

Вчера, 22:26
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EPA

Теперь Реал на пять очков отстает от лидера Барселоны

В чемпионате Испании состоялось несколько матчей 23-го тура.

В центральном поединке тура Атлетико принимал на своем поле Реал и проиграл с результатом 1:3, из-за чего пропустил соперника на вторую строчку, которую занимал.

Гости открыли счет на 16-й минуте после исполнения углового, когда Серхио Рамос сбросил мяч на Каземиро, а тот отправил его в сетку ударом через себя с линии вратарской.

Для того, чтобы восстановить равновесие, хозяевам хватило меньше 10 оборотов секундной стрелки. Это Антуан Гризманн воспользовался передачей Анхеля Корреа.

И все же, на перерыв соперники ушли при счете 1:2 после исполненного Рамосом пенальти. Итоговый результат на 74-й минуте установил Гарет Бэйл, которому ассистировал Лука Модрич.

Тем самым Реал приблизился к лидеру Барселоне на пять очков. Но первая команда турнирной таблицы еще сыграет свой гостевой матч против Атлетика в этом туре 10 февраля.

Результаты 23-го тура:

Атлетико — Реал 1:3

Голы: Гризманн, 25 — Каземиро, 16, Рамос, 43 (с пенальти), Бэйл, 74

Вальядолид – Вильярреал 0:0

Хетафе – Сельта 3:1 

Голы: Мата, 39 (с пенальти), 81, Молина, 62 — Араухо, 2

Эспаньол - Райо Вальекано 2:1

Голы: Борха Иглесиас, 72 (с пенальти), Дардер, 90+5 - Ба, 33

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Посреди недели в первом поединке полуфинала Кубка Испании Барселона и Реал не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

НВ

Теги:   Примера Райо Вальекано ФК Сельта Вильярреал Эспаньол Атлетико (Мадрид) ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Футбол

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