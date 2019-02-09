Реал победил Атлетико и вышел на второе место. Результаты чемпионата Испании
В чемпионате Испании состоялось несколько матчей 23-го тура.
В центральном поединке тура Атлетико принимал на своем поле Реал и проиграл с результатом 1:3, из-за чего пропустил соперника на вторую строчку, которую занимал.
Гости открыли счет на 16-й минуте после исполнения углового, когда Серхио Рамос сбросил мяч на Каземиро, а тот отправил его в сетку ударом через себя с линии вратарской.
Для того, чтобы восстановить равновесие, хозяевам хватило меньше 10 оборотов секундной стрелки. Это Антуан Гризманн воспользовался передачей Анхеля Корреа.
И все же, на перерыв соперники ушли при счете 1:2 после исполненного Рамосом пенальти. Итоговый результат на 74-й минуте установил Гарет Бэйл, которому ассистировал Лука Модрич.
Тем самым Реал приблизился к лидеру Барселоне на пять очков. Но первая команда турнирной таблицы еще сыграет свой гостевой матч против Атлетика в этом туре 10 февраля.
Результаты 23-го тура:
Атлетико — Реал 1:3
Голы: Гризманн, 25 — Каземиро, 16, Рамос, 43 (с пенальти), Бэйл, 74
Вальядолид – Вильярреал 0:0
Хетафе – Сельта 3:1
Голы: Мата, 39 (с пенальти), 81, Молина, 62 — Араухо, 2
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1
Голы: Борха Иглесиас, 72 (с пенальти), Дардер, 90+5 - Ба, 33
Турнирная таблица
Посреди недели в первом поединке полуфинала Кубка Испании Барселона и Реал не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
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