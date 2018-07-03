Реал отреагировал на сообщения о предложении в 310 млн евро за Неймара

Реал опроверг информацию о том, что предлагал ПСЖ продать его звездного нападающего за 310 млн евро.

На своем официальном сайте королевский клуб назвал сообщения телеканала TVE о потенциальном трансфере бразильского футболиста "абсолютно неправдивыми".

"Реал не делал никаких предложений ПСЖ или его игроку", - говорится в заявлении победителя Лиги чемпионов.

По информации телеканала, на который ссылается AS, испанский клуб сделал рекордное в истории футбола предложение в размере 310 млн евро, но французская сторона еще не дала ответ. Как отмечает медиа, в Мадриде готовы подписать с нынешним нападающим ПСЖ контракт на семь лет и окладом в 45 миллионов евро в год.

Летом прошлого года Пари Сен-Жермен официально объявил о трансфере Неймара за 222 млн евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории.

Ранее СМИ было известно, что нападающий ПСЖ попросил клуб отпустить его летом в Реал, который оценивает трансфер в рекордную в истории футбола сумму от 260 до 300 млн евро. Также медиа сообщали, что бразилец заключил тайный договор со "Сливочными".