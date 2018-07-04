Реал отреагировал на слухи о трансфере одного из лучших игроков ЧМ-2018

Мадридский Реал опубликовал официальное заявление относительно слухов о трансфере нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает официальный сайт Реала, информация в СМИ о том, что "сливочные" достигли согласия с ПСЖ о трансфере Мбаппе, не соответствует действительности.

"Реал не делал никакого предложения ни ПСЖ, ни игроку, и осуждает распространение такой информации, которая не подтверждена ни одной из заинтересованных сторон", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Мбаппе обойдется Реалу в 272 млн евро.

Киллиан Мбаппе вместе со сборной Франции продолжает борьбу за Кубок мира. В 1/8 финала команда Дешама обыграла Аргентину, а Мбаппе отметился дублем и по оценкам ФИФА стал лучшим игроком матча. Также Мбаппе удостоился такого звания после матча группового этапа со сборной Перу.

Всего на счету французского бомбардира 3 гола в 4 матчах чемпионата. В четвертьфинале соперником сборной Франции станет команда Уругвая, которая в 1/8 финала победила Португалию.