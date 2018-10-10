Реал открыл спортивно-социальную школу в Тернополе - видео

Мадридский Реал открыл спортивно-социальную школу для незащищенных детей в Тернополе.

Как сообщает телеканал Футбол 1/2, открыл учреждение бывший защитник королевского клуба Альваро Арбелоа.

Кроме тренировок, дети смогут посещать факультативные занятия, музеи, лекции и различные экскурсии.

Официальная часть мероприятий завершилась товарищеским матчем, в котором приняли участие дети, бывшие украинские и итальянские футболисты.

Сообщалось, что Шахтер заключил соглашение с испанской Ла Лигой, в рамках которого профессиональные наставники Примеры будут обучать тренеров массового детсткого футбола в Украине.

Обучение 40 молодых специалистов проекта "Давай, играй!" прошло с 26-го по 30-е сентября в Мариуполе.