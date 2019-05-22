Реал отказался от приобретения звездного нападающего из чемпионата Германии — СМИ Сегодня, 02:50 87 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Йович может вместо Реала перейти в Барселону REUTERS/Hannah Mckay

Реал отказался от намерений приобрести звездного нападающего Айнтрахта Луку Йовича, сообщает программа El Chiringuito.

По информации ее ведущего Жозепа Педрероля, королевский клуб отпугнула цена, выставленная немецкой стороной за игрока, в размере 100 млн евро.

21-летний форвард, отмечает медиа, все еще может перейти в Барселону, которая также интересуется сербским футболистом.

Сообщалось, что Йович продолжит карьеру в мадридском Реале.

По данным СМИ, стороны договорились о переходе за 60 млн евро, а контракт будет подписан на пять лет.

Ранее появилась информация, что, что Реал планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.