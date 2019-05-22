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Реал отказался от приобретения звездного нападающего из чемпионата Германии — СМИ

Сегодня, 02:50
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Реал отказался от приобретения звездного нападающего из чемпионата Германии — СМИ - фото

REUTERS/Hannah Mckay

Йович может вместо Реала перейти в Барселону

Реал отказался от намерений приобрести звездного нападающего Айнтрахта Луку Йовича, сообщает программа El Chiringuito.

По информации ее ведущего Жозепа Педрероля, королевский клуб отпугнула цена, выставленная немецкой стороной за игрока, в размере 100 млн евро.

21-летний форвард, отмечает медиа, все еще может перейти в Барселону, которая также интересуется сербским футболистом.

Сообщалось, что Йович продолжит карьеру в мадридском Реале.

По данным СМИ, стороны договорились о переходе за 60 млн евро, а контракт будет подписан на пять лет.

Ранее появилась информация, что, что Реал планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.

Теги:   Трансферы ФК Реал Мадрид Футбол

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