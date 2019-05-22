Реал отказался от приобретения звездного нападающего из чемпионата Германии — СМИ
Реал отказался от намерений приобрести звездного нападающего Айнтрахта Луку Йовича, сообщает программа El Chiringuito.
По информации ее ведущего Жозепа Педрероля, королевский клуб отпугнула цена, выставленная немецкой стороной за игрока, в размере 100 млн евро.
21-летний форвард, отмечает медиа, все еще может перейти в Барселону, которая также интересуется сербским футболистом.
Сообщалось, что Йович продолжит карьеру в мадридском Реале.
По данным СМИ, стороны договорились о переходе за 60 млн евро, а контракт будет подписан на пять лет.
Ранее появилась информация, что, что Реал планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.