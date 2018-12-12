Реал определился с первым зимним трансфером - СМИ Сегодня, 18:43 56 Цей матеріал також доступний українською Эсекьель Паласиос должен перейти в Реал после Клубного чемпионата мира

Центральный полузащитник аргентинского Ривер Плейта 20-летний Эсекьель Паласиос станет игроком мадридского Реала, сообщает Marca.

Сообщается, что Реал официально оформит трансфер после Клубного чемпионата мира, который завершится 22 декабря. На турнире выступят и Реал, как победитель Лиги чемпионов, и Ривер Плейт - победитель Кубка Либертадорес.

По информации Football Espana, Реал планирует подписать с Паласиосом 5-летний контракт, а трансфер игрока обойдется мадридскому клубу в 20 млн евро.

Ранее игроком также интересовались английский Манчестер Сити и французский Пари Сен-Жермен.

Талантливый футболист дебютировал за Ривер Плейт в 16 лет. В этом сезоне Паласиос провел 20 матчей, в которых забил 4 гола. Также Паласиос дебютировал за национальную сборную Аргентины, сыграв в сентябре в товарищеских матчах против Гватемалы и Колумбии.

Ранее сообщалось, что Реал достиг соглашения о переходе со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.