13 ноября 2018, вторник

Реал определился с новым главным тренером команды - СМИ

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Сантьяго Солари будет назначен новым главным тренером Реала

Сантьяго Солари будет назначен новым главным тренером Реала

Реал собирается назначить новым главным тренером команды исполняющего обязанности на этой должности Сантьяго Солари, сообщает Marca.

По информации источника, президент Королевского клуба Флорентино Перес намерен предложить 42-летнему аргентинцу контракт на 1,5 года - до лета 2020 года. Таким образом, руководство Реала хочет выразить поддержку Солари.

Кроме того, мадридский клуб уже направил в Королевскую федерацию футбола Испании уведомление о том, что Солари больше не является ни тренером резервного клуба Реала Кастильи, ни исполняющим обязанности главного тренера Реала. Ожидается, что в ближайшие дни будет официально объявлено о назначении Солари на постоянную должность главного тренера "Сливочных".

Две недели назад Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Новым главным тренером Реала должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте, но в процессе переговоров его назначение усложнилось. Позже стало известно, что Конте отказался от идеи стать новым рулевым Реала.

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