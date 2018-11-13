Реал определился с новым главным тренером команды - СМИ

Реал собирается назначить новым главным тренером команды исполняющего обязанности на этой должности Сантьяго Солари, сообщает Marca.

По информации источника, президент Королевского клуба Флорентино Перес намерен предложить 42-летнему аргентинцу контракт на 1,5 года - до лета 2020 года. Таким образом, руководство Реала хочет выразить поддержку Солари.

Кроме того, мадридский клуб уже направил в Королевскую федерацию футбола Испании уведомление о том, что Солари больше не является ни тренером резервного клуба Реала Кастильи, ни исполняющим обязанности главного тренера Реала. Ожидается, что в ближайшие дни будет официально объявлено о назначении Солари на постоянную должность главного тренера "Сливочных".

Две недели назад Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Новым главным тренером Реала должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте, но в процессе переговоров его назначение усложнилось. Позже стало известно, что Конте отказался от идеи стать новым рулевым Реала.