Реал определился с кандидатами на замену Роналду - СМИ

Нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также атакующий полузащитник Челси Эден Азар рассматриваются Реалом в качестве кандидатов на замену Криштиану Роналду, сообщает AS.

По информации издания, приоритетными для королевского клуба выглядят трансферы Неймара и Мбаппе, но в клубе учитывают то, что в их контрактах нет прописанной суммы отступных, поэтому их подписание проблематично.

В связи с этим Реал видит в Азаре альтернативный вариант, особенно с учетом хорошей игры полузащитника на ЧМ-2018. Бельгийский футболист недавно признался, что может заинтересоваться возможностью выступать в Мадриде.

Ранее королевский клуб опроверг информацию о том, что предлагал ПСЖ продать Неймара за 310 млн евро.

Сообщалось, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда. СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока, но позже стало известно, что в Мадриде не готовы продать своего лидера за эту сумму, как предполагалось ранее, а хотят выручить не менее 130 млн.