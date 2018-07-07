Реал определился с трансферной целью после продажи Криштиану Роналду - СМИ

Мадридский Реал планирует приобрести полузащитника римского Лацио и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, агент футболиста Матея Кежман уже встречался с президентом Лацио и представил ему предложение Реала. Президент мадридского Реала Флорентино Перес готов заплатить за Милинковича-Савича 155 млн евро.

Отмечается, что Реал пока не спешит с оформлением сделки, так как затраты на трансфер сербского игрока должна перекрыть продажа Криштиану Роналду в Ювентус.

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Ранее сообщалось, что трансфер португальского звезды в туринский клуб Перес оценивает в 150 млн евро. Впоследствии СМИ сообщили дату возможного трансфера Роналду в Ювентус.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Сергей Милинкович-Савич провел за Лацио 35 матчей, в которых забил 12 голов.