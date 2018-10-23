Реал определился с основным претендентом на пост главного тренера - СМИ

Реал хочет видеть наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо на посту главного тренера мадридского клуба, сообщает El Pais.

Руководство "сливочных" недовольно результатами клуба под руководством Хулена Лопетеги и считает, что Жозе Моуринью станет лучшим кандидатом на замену нынешнему тренеру Реала. В этот момент Реал занимает лишь седьмую строчку чемпионата Испании.

По информации издания, перегеворы с португальским тренером лично ведет вице-президент Реала Хосе Анхель Санчес. Сообщается, что руководство Реала готово предложить Моуриньо контракт до 2021 года с окладом от 10 до 12 млн евро за сезон.

Сам Моуриньо на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса заявил, что не собирается возглавлять Реал.

Жозе Моуриньо возглавлял мадридский Реал с 2010 по 2013 год. Под руководством португальского специалиста "сливочные" выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо может уйти в отставку с поста главного тренера МЮ, а на его место претендует Зинедин Зидан.

В январе этого года Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с Жозе Моуриньо до 2020 года.