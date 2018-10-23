Реал определился с основным претендентом на пост главного тренера - СМИ

Реал хочет видеть наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо на посту главного тренера мадридского клуба, сообщает El Pais.
Руководство "сливочных" недовольно результатами клуба под руководством Хулена Лопетеги и считает, что Жозе Моуринью станет лучшим кандидатом на замену нынешнему тренеру Реала. В этот момент Реал занимает лишь седьмую строчку чемпионата Испании.
По информации издания, перегеворы с португальским тренером лично ведет вице-президент Реала Хосе Анхель Санчес. Сообщается, что руководство Реала готово предложить Моуриньо контракт до 2021 года с окладом от 10 до 12 млн евро за сезон.
Сам Моуриньо на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса заявил, что не собирается возглавлять Реал.
Жозе Моуриньо возглавлял мадридский Реал с 2010 по 2013 год. Под руководством португальского специалиста "сливочные" выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо может уйти в отставку с поста главного тренера МЮ, а на его место претендует Зинедин Зидан.
В январе этого года Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с Жозе Моуриньо до 2020 года.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования