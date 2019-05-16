Реал оформил трансфер звездного нападающего из чемпионата Германии - СМИ Вчера, 22:08 684 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Лука Йович забил 27 голов в сезоне за Айнтрахт REUTERS/Hannah Mckay

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Лука Йович продолжит карьеру в мадридском Реале, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, стороны договорились о переходе 21-летнего сербского нападающего за 60 млн евро. Контракт будет подписан на пять лет.

Сообщается, что Йович будет зарабатывать в Мадриде 10 млн евро за сезон.

Йович забил 17 голов в 31 матче чемпионата Германии и еще 10 голов в Лиге Европы, где Айнтрахт вылетел от Челси на стадии полуфинала.

Ранее сообщалось, что Реал близок к подписанию лидера Челси Эдена Азара и объявит о трансфере после 29 мая.

По информации СМИ, Реал планирует потратить на летние трансферы 540 млн евро.