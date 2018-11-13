Реал официально назначил нового главного тренера

Реал назначил новым главным тренером аргентинца Сантьяго Солари, который до этого работал на этой должности с приставкой "исполняющий обязанности".

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Солари подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Другие подробности соглашения неизвестны.

Исполняющим обязанности главного тренера Реала Солари проработал две недели. До этого он пять лет выступал за "Королевский клуб" в качестве футболиста, а также столько же был тренером юношеской команды Реала и резервного клуба - Реал Кастильи.

Две недели назад Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Новым главным тренером Реала должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте, но в процессе переговоров его назначение усложнилось. Позже стало известно, что Конте отказался от идеи стать новым рулевым Реала.

Накануне стало известно, что Реал собирается назначить новым главным тренером команды исполняющего обязанности на этой должности Сантьяго Солари.