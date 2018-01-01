Реал минимально победил аутсайдера и поднялся в зону Лиги чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:47 1 Цей матеріал також доступний українською Реал отстает от Барселоны на 5 очков

Состоялись четыре матча 15 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал со счетом 1:0 на выезде одолел аутсайдера испанского чемпионата Уэску. "Сливочные" забили уже на 8-й минуте благодаря голу Гарета Бэйла, который воспользовался пасом Одриосолы и в одно касание отправил мяч в сетку.

После такого начала казалось, что Уэске не избежать разгрома, однако гол валлийского игрока стал единственным в матче. Благодаря победе Реал поднялся в зону Лиги чемпионов - на четвертое место чемпионата.

Настоящую голевую феерию устроили Эйбар и Леванте, которые забили всем голов на двоих, расписав результативную ничью 4:4. По победе также одержали Бетис и Вальядолид, которые обыграли Райо Вальекано и Реал Сосьедд соответственно.

Эйбар - Леванте - 4:4

Голы: Енрич, 8, Эскаланте, 57, Шарлес, 61 (пен), 65 - Моралес, 59, Робер, 25 Тоно, 75, Майораля, 90+2

Уэска - Реал - 0:1

Гол: Бэйл, 8

Реал Сосьедад - Вальядолид - 1:2

Голы: Оярсабаль, 62 - Тони, 16 Антонито, 54

Бетис - Райо Вальекано - 2:0

Голы: Ло Чельсо, 59 (пен), Сидней, 76

Таблица сайта УПЛ

Накануне в рамках 15 тура испанской Примеры Барселона в каталонском дерби победила Эспаньол 4:0, а Валенсия на последних минутах спаслась в матче с Севильей - 1:1.

НВ