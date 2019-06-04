Реал объявил о подписании звездного нападающего из чемпионата Германии Сегодня, 15:14 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Йович обошелся Реалу минимум в 60 млн евро — медиа REUTERS/Hannah Mckay

Реал объявил о подписании звездного нападающего немецкого Айнтрахта Луки Йовича.



Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба. На каких условиях состоялся переход, а также какие сроки контракта футболиста, не указывается.

По информации AS, 21-летний новичок мадридской команды достался его новому работодателю за 60 миллионов евро. Соглашение подписано до 2025-го года.

В минувшем сезоне нападающий сборной Сербии забил 27 мячей в 36-ти поединках за немецкий клуб в чемпионате Германии, а также Лиге Европы.

Согласно предыдущей информации, Реал отказался от намерений приобрести Йовича, поскольку его отпугнула цена, выставленная Айнтрахтом в размере 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что королевский клуб планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.

