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Реал объявил о подписании звездного нападающего из чемпионата Германии

Сегодня, 15:14
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Реал объявил о подписании звездного нападающего из чемпионата Германии - фото

REUTERS/Hannah Mckay

Йович обошелся Реалу минимум в 60 млн евро — медиа

Реал объявил о подписании звездного нападающего немецкого Айнтрахта Луки Йовича.

Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба. На каких условиях состоялся переход, а также какие сроки контракта футболиста, не указывается.

По информации AS, 21-летний новичок мадридской команды достался его новому работодателю за 60 миллионов евро. Соглашение подписано до 2025-го года.

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В минувшем сезоне нападающий сборной Сербии забил 27 мячей в 36-ти поединках за немецкий клуб в чемпионате Германии, а также Лиге Европы.

Согласно предыдущей информации, Реал отказался от намерений приобрести Йовича, поскольку его отпугнула цена, выставленная Айнтрахтом в размере 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что королевский клуб планирует потратить 540 млн евро на летние трансферы.

Теги:   Чемпионат Испании Примера Бундеслига Трансферы ФК Реал Мадрид Футбол

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