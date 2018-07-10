Реал объявил об уходе Роналду в Ювентус

Роналду покидает Реал после девяти лет выступлений в клубе

Реал сообщил о согласии продать Ювентусу нападающего Криштиану Роналду.

На своем официальном сайте королевский клуб поблагодарил 33-летнего футболиста за девять лет выступлений в составе мадридской команды. Сумма трансфера не раскрывается.

В составе Реала португальский форвард забил 451 мяч в 438 матчах. Вместе с испанским коллективом он выиграл 16 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а также четыре раза признавался лучшим игроком мира.

Сообщалось, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда.

СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока, но позже стало известно, что в Мадриде не готовы продать своего лидера за эту сумму, как предполагалось ранее, а хотят выручить не менее 130 млн.