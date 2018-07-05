05 июля 2018, четверг

Реал объявил о трансфере игрока сборной Испании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Алваро Одриосола перешел в Реал

Алваро Одриосола перешел в Реал

Защитник Реала Сосьедад и сборной Испании Альваро Одриосола со следующего сезона будет выступать за Реал, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Футболист в ближайшее время должен пройти медосмотр после чего подпишет контракт на 6 лет. Официально о стоимости трансфера не сообщается, но ранее СМИ сообщали, что переход Одриосолы обойдется Реалу в 40 млн евро.

Игрок в прошлом сезоне сыграл за Реал Соссьедад в 35 матчах.

Одриосола также был в заявке сборной Испании на чемпионате мира-2018, однако так и не сыграл на турнире ни минуты.

Ранее Реал объявил о подписании украинского голкипера Андрея Лунина.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове