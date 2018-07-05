Реал объявил о трансфере игрока сборной Испании

Защитник Реала Сосьедад и сборной Испании Альваро Одриосола со следующего сезона будет выступать за Реал, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Футболист в ближайшее время должен пройти медосмотр после чего подпишет контракт на 6 лет. Официально о стоимости трансфера не сообщается, но ранее СМИ сообщали, что переход Одриосолы обойдется Реалу в 40 млн евро.

Игрок в прошлом сезоне сыграл за Реал Соссьедад в 35 матчах.

Одриосола также был в заявке сборной Испании на чемпионате мира-2018, однако так и не сыграл на турнире ни минуты.

Ранее Реал объявил о подписании украинского голкипера Андрея Лунина.