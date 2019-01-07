Реал объявил о приобретении полузащитника Манчестер Сити Сегодня, 03:22 28 Цей матеріал також доступний українською Диас (слева) заключит контракт с Реалом до 2025 года

Реал объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Браима Диаса.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, испанский футболист проведет в новой команде остаток сезона, а также шесть последующих лет.

Тем самым контракт 19-летнего игрока будет рассчитан на шесть с половиной года, и его уход в течение этого срока будет платным.

В понедельник, 7 января, Браим Диас пройдет медосмотр в Реале и будет представлен в качестве новичка в президентской ложе стадиона Сантьяго Бернабеу.

По информации медиа, соглашение новичка королевского клуба будет рассчитано на шесть лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Накануне СМИ узнали, что Реал заплатит за трансфер 17,2 миллиона евро, а также 7,2 млн в случае успеха футболиста в новой команде. Сити включил в соглашение пункт, согласно которому получит 40 процентов от последующей перепродажи игрока в лагерь принципиальных соперников из Манчестер Юнайтед и 15 процентов - от перехода в любой другой клуб, если это случится.