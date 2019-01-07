Реал объявил о приобретении полузащитника Манчестер Сити
Реал объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Браима Диаса.
Как сообщает официальный сайт королевского клуба, испанский футболист проведет в новой команде остаток сезона, а также шесть последующих лет.
Тем самым контракт 19-летнего игрока будет рассчитан на шесть с половиной года, и его уход в течение этого срока будет платным.
В понедельник, 7 января, Браим Диас пройдет медосмотр в Реале и будет представлен в качестве новичка в президентской ложе стадиона Сантьяго Бернабеу.
По информации медиа, соглашение новичка королевского клуба будет рассчитано на шесть лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.
Накануне СМИ узнали, что Реал заплатит за трансфер 17,2 миллиона евро, а также 7,2 млн в случае успеха футболиста в новой команде. Сити включил в соглашение пункт, согласно которому получит 40 процентов от последующей перепродажи игрока в лагерь принципиальных соперников из Манчестер Юнайтед и 15 процентов - от перехода в любой другой клуб, если это случится.