12 июня 2018, вторник

Реал объявил имя нового главного тренера

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Хулен Лопетеги станет новым главным тренером Реала

Хулен Лопетеги станет новым главным тренером Реала

Новым главным тренером мадридского Реала станет наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

Как сообщает официальный сайт "Королевского клуба", контракт с 51-летним специалистом будет подписан на три года. К своим обязанностям Лопетеги приступит после чемпионата мира-2018.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал главным тренером Порту, Райо Вальекано, резервной команды Реала, а также молодежных сборных Испании различных возрастов.

Ранее главным кандидатом на пост наставника Реала называли Юргена Клоппа, который на данный момент возглавляет Ливерпуль. Также в числе претендентов значилось имя наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста главного тренера Реала после трех побед в Лиге чемпионов.

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