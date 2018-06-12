Реал объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером мадридского Реала станет наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

Как сообщает официальный сайт "Королевского клуба", контракт с 51-летним специалистом будет подписан на три года. К своим обязанностям Лопетеги приступит после чемпионата мира-2018.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал главным тренером Порту, Райо Вальекано, резервной команды Реала, а также молодежных сборных Испании различных возрастов.

Ранее главным кандидатом на пост наставника Реала называли Юргена Клоппа, который на данный момент возглавляет Ливерпуль. Также в числе претендентов значилось имя наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста главного тренера Реала после трех побед в Лиге чемпионов.