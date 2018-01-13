Реал неожиданно проиграл на своем поле. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 13 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу

Мадридский Реал уже в третьем матче подряд потерял очки. На этот раз команда Зинедина Зидана на своем поле с минимальным счетом уступила Вильярреалу. Единственный мяч в этой встрече был забит на 87-й минуте, его на свой счет записал полузащитник гостей Пабло Форнальс.

После этого поражения Реал остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, все больше отпустив Барселону, Атлетико и Валенсию.

Реал — Вильярреал 0:1

Гол: Форналс, 87

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Асенсио, 70) — Бэйл (Васкес, 70), Роналду

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Гонсалес, Бонера, Коста — Кастильехо (Рукавина, 83), Р. Эрнандес, Тригерос — Форналс — Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76)

Предупреждения: Карвахаль, Васкес — Бакка

Другой мадридский клуб - Атлетико - в этом туре на выезде одолел Эйбар. Исход встречи решил гол Кевина Гамейро, забитый на 27-й минуте. "Матрасники" отстают от Барселоны на шесть очков в турнирной таблице, при этом каталонцы имеют один матч в запасе.

Эйбар – Атлетико 0:1

Гол: Гамейро, 27

Эйбар: Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис, Иван Алехо (Орельяна, 46), Жордан (Диоп, 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике, 64), Энрик

Атлетико: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Парти, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Торрес, 76)

Предупреждения: Иван Алехо, Рамис, Годин.

Результаты других матчей 19-го тура Ла Лиги:

Хетафе — Малага 1:0

Гол: Кала, 73

Жирона – Лас-Пальмас 6:0

Голы: Стуани, 25 (пен), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74

Депортиво — Валенсия 1:2

Голы: Андоне, 88 - Гуэдеш, 37, Родриго, 64

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, накануне испанский Хетафе изъявил желание выкупить контракт защитника Динамо португальца Антунеша.

НВ