Реал неожиданно проиграл на своем поле. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 13 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Мадридский Реал уже в третьем матче подряд потерял очки. На этот раз команда Зинедина Зидана на своем поле с минимальным счетом уступила Вильярреалу. Единственный мяч в этой встрече был забит на 87-й минуте, его на свой счет записал полузащитник гостей Пабло Форнальс.
После этого поражения Реал остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, все больше отпустив Барселону, Атлетико и Валенсию.
Реал — Вильярреал 0:1
Гол: Форналс, 87
Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Асенсио, 70) — Бэйл (Васкес, 70), Роналду
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Гонсалес, Бонера, Коста — Кастильехо (Рукавина, 83), Р. Эрнандес, Тригерос — Форналс — Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76)
Предупреждения: Карвахаль, Васкес — Бакка
Другой мадридский клуб - Атлетико - в этом туре на выезде одолел Эйбар. Исход встречи решил гол Кевина Гамейро, забитый на 27-й минуте. "Матрасники" отстают от Барселоны на шесть очков в турнирной таблице, при этом каталонцы имеют один матч в запасе.
Эйбар – Атлетико 0:1
Гол: Гамейро, 27
Эйбар: Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис, Иван Алехо (Орельяна, 46), Жордан (Диоп, 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике, 64), Энрик
Атлетико: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Парти, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Торрес, 76)
Предупреждения: Иван Алехо, Рамис, Годин.
Результаты других матчей 19-го тура Ла Лиги:
Хетафе — Малага 1:0
Гол: Кала, 73
Жирона – Лас-Пальмас 6:0
Голы: Стуани, 25 (пен), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74
Депортиво — Валенсия 1:2
Голы: Андоне, 88 - Гуэдеш, 37, Родриго, 64
Турнирное положение
Таблица официального сайта УЕФА
Напомним, накануне испанский Хетафе изъявил желание выкупить контракт защитника Динамо португальца Антунеша.
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