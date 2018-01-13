Реал неожиданно проиграл на своем поле. Результаты матчей чемпионата Испании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вильярреал шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

Вильярреал шокировал Реал на Сантьяго Бернабеу

В субботу, 13 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу

Мадридский Реал уже в третьем матче подряд потерял очки. На этот раз команда Зинедина Зидана на своем поле с минимальным счетом уступила Вильярреалу. Единственный мяч в этой встрече был забит на 87-й минуте, его на свой счет записал полузащитник гостей Пабло Форнальс.

После этого поражения Реал остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, все больше отпустив Барселону, Атлетико и Валенсию.

Реал — Вильярреал 0:1
Гол: Форналс, 87

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Асенсио, 70) — Бэйл (Васкес, 70), Роналду

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Гонсалес, Бонера, Коста — Кастильехо (Рукавина, 83), Р. Эрнандес, Тригерос — Форналс — Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76)

Предупреждения: Карвахаль, Васкес — Бакка

Другой мадридский клуб - Атлетико - в этом туре на выезде одолел Эйбар. Исход встречи решил гол Кевина Гамейро, забитый на 27-й минуте. "Матрасники" отстают от Барселоны на шесть очков в турнирной таблице, при этом каталонцы имеют один матч в запасе.

Эйбар – Атлетико 0:1
Гол: Гамейро, 27

Эйбар: Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис, Иван Алехо (Орельяна, 46), Жордан (Диоп, 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике, 64), Энрик

Атлетико: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Парти, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Торрес, 76)

Предупреждения: Иван Алехо, Рамис, Годин. 

Результаты других матчей 19-го тура Ла Лиги:

Хетафе — Малага 1:0
Гол: Кала, 73

Жирона – Лас-Пальмас 6:0
Голы: Стуани, 25 (пен), Олунга, 57, 70, 79, Гарсия, 64, Порту, 74

Депортиво — Валенсия 1:2
Голы: Андоне, 88 - Гуэдеш, 37, Родриго, 64

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, накануне испанский Хетафе изъявил желание выкупить контракт защитника Динамо португальца Антунеша.

НВ

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове