Реал не смог забить в третьем матче подряд и проиграл. Результаты чемпионата Испании

5-6 октября состоялись пять стартовых матчей восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал не смог забить уже в третьем матче кряду. В отчетном туре "Сливочные" играли в гостях против Алавеса, который на старте нового сезона радует своих болельщиков хорошими результатами, и проиграли со счетом 0:1. Единственный мяч в этой игре на пятой компенсированной минуте забил Ману Гарсия.

Реал набрал только одно очко в последних трех матчах чемпионата Испании, но еще продолжает оставаться на втором месте в турнирной таблице.

Алавес - Реал 1:0

Гол: Гарсия, 90+5

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Марипан (Агирррегабирия, 88), Дуарте — Брашанац, Пина, Вакасо (Гарсия, 74) — Гомес (Собрино, 67), Кальери, Хони

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Начо — Модрич, Каземиро (Асенсио, 62), Кроос, Себальос — Бэйл (Винисиус, 80), Бензема (Диас, 46)

Предупреждение: Вакасо

Результаты других матчей восьмого тура чемпионата Испании:

Атлетик — Реал Сосьедад 1:3

Голы: Муниаин, 32 — Ойарсабаль, 30 (с пенальти), 74, Сангальи.

Жирона – Эйбар 2:3

Голы: Стуани, 40, 42 - Шарлес, 12 (с пенальти), Арбилья, 45+2, Энрич, 72.

Хетафе — Леванте 0:1

Гол: Барди, 60

Леганес — Райо Вальекано 1:0

Гол: Карильо, 14

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, посреди недели Реал на выезде проиграл московскому ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

НВ