Реал не смог забить в третьем матче подряд и проиграл. Результаты чемпионата Испании

5-6 октября состоялись пять стартовых матчей восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский Реал не смог забить уже в третьем матче кряду. В отчетном туре "Сливочные" играли в гостях против Алавеса, который на старте нового сезона радует своих болельщиков хорошими результатами, и проиграли со счетом 0:1. Единственный мяч в этой игре на пятой компенсированной минуте забил Ману Гарсия.
Реал набрал только одно очко в последних трех матчах чемпионата Испании, но еще продолжает оставаться на втором месте в турнирной таблице.
Алавес - Реал 1:0
Гол: Гарсия, 90+5
Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Марипан (Агирррегабирия, 88), Дуарте — Брашанац, Пина, Вакасо (Гарсия, 74) — Гомес (Собрино, 67), Кальери, Хони
Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Начо — Модрич, Каземиро (Асенсио, 62), Кроос, Себальос — Бэйл (Винисиус, 80), Бензема (Диас, 46)
Предупреждение: Вакасо
Результаты других матчей восьмого тура чемпионата Испании:
Атлетик — Реал Сосьедад 1:3
Голы: Муниаин, 32 — Ойарсабаль, 30 (с пенальти), 74, Сангальи.
Жирона – Эйбар 2:3
Голы: Стуани, 40, 42 - Шарлес, 12 (с пенальти), Арбилья, 45+2, Энрич, 72.
Хетафе — Леванте 0:1
Гол: Барди, 60
Леганес — Райо Вальекано 1:0
Гол: Карильо, 14
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, посреди недели Реал на выезде проиграл московскому ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
НВ
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