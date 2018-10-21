Реал не смог выиграть четвертый матч подряд, Барселона вернула лидерство. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 20 октября, состоялись четыре матча девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал потерял очки в четвертом матче кряду в рамках Ла Лиги. В отчетном туре мадридцы на своем поле уступили Леванте со счетом 1:2. Реал пропустил два мяча в первом тайме, а во втором не смог совершить камбэк, забив только единожды.

В последних четырех матчах чемпионата Испании Реал набрал всего одно очко. "Сливочные" располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

Реал — Леванте 1:2

Голы: Марсело, 72 — Моралес, 7, Марти, 13 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Одриосола (Бэйл, 46), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Иско (Бензема, 60) — Васкес, Диас, Асенсио (Себальос, 60)

Леванте: Оласабаль — Кабако, Постиго (Чема, 75), Робер — Засон, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Тоньо — Моралес, Марти (Боатенг, 79)

Предупреждения: Кабако, Хасон

Барселоне свою серию неудач в Ла Лиге, которая затянулась на четыре матча, удалось прервать. В отчетном туре каталонцы одержали красивую домашнюю победу над Севильей. Все четыре гола Барселоны в этом матче забили разные игроки: Коутиньо, Месси, Суарес и Ракитич.

Отдельно стоит отметить, что в этом матче Барселона потеряла Лионеля Месси, который в одном из эпизодов неудачно приземлился на руку и был заменен уже на 26-й минуте.

Благодаря победе над Севильей Барселона вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Барселона - Севилья 4:2

Голы: Коутиньо, 2, Месси, 12, Суарес, 63 (с пенальти), Ракитич, 88 — Сарабия, 79, Муриэль, 90+2

Барселона: Тер Штеген — Семедо, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Роберто, 67) — Месси (Дембеле, 26), Суарес (Мунир, 81), Коутиньо

Севилья: Вацлик — Кариссу, Кьяер (Меркадо, 54), Гомес — Навас, Банега, Васкес (Меса, 69), Арана — Сарабия — Бен Йеддер, Силва (Муриэль, 78)

Предупреждение: Вацлик

Результаты других матчей девятого тура Ла Лиги:

Сельта — Алавес 0:1

Гол: Пина, 58

Валенсия – Леганес 1:1

Голы: Хосе Гайя, 85 – Жерар Гумбау, 63 (с пенальти)

Вильярреал — Атлетико 1:1

Голы: Гаспар, 65 — Филипе Луис, 51

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре чемпионата Испании Барселона не смогла на выезде обыграть Валенсию.

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