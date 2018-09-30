Реал не смог победить Атлетико в мадридском дерби

Мадридские Реал и Атлетико не выявили сильнейшего в рамках 7 тура чемпионата Испании.

Осечка Барселоны в матче против Атлетика из Бильбао могла позволить мадридскому Реалу возглавить турнирную таблицу, но для этого подопечным Хулена Лопетеги нужно было победить непростого и принципиального соперника - Атлетико.

Сливочные в игре с матрасниками больше владели мячом и имели больше моментов для взятия ворот. Однако Атлетико, который славится организованной игрой, не позволил Реалу распечатать свои ворота. Матч завершился со счетом 0:0 и Реал остался на втором месте. Атлетико - не четвертой строчке.

В еще одном матче тура Севилья на выезде победила Эйбар, что позволило ей подняться на третье место Примеры.

Реал - Атлетико - 0:0

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Начо - Кроос, Каземиро, Модрич (Васкес, 81) - Бэйл (Себальос, 46), Бензема (Винисиус, 88), Асенсио

Атлетико: Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Луис - Коке, Родриго (Калинич, 85), Сауль, Лемар (Корреа, 60) - Коста (Партия, 69), Гризманн

Предупреждение: Карвахаль, Рамос, Начо - Хуанфран, Лемар, Коке, Корреа

Эйбар - Севилья - 1:3

Голы: Жордан, 90 - Андре Силва, 47, Банега, 59 (пен), 90

Таблица сайта Mescore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Севилья на своем поле разгромила Реал со счетом 3:0 и нанесла ему первое поражение в нынешнем первенстве.

Ранее Барселона не смогла победить Атлетик из Бильбао, в третий раз подряд потеряв очки в чемпионате Испании.

НВ