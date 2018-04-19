Реал не смог обыграть принципиального соперника. Результаты матчей чемпионата Испании

Реал на последних минутах спас ничью в матче с Атлетиком

В среду, 18 апреля, состоялись три матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

В центральном матче игрового дня Реал не смог обыграть на Сантьяго Бернабеу одного из самых принципиальных соперников в чемпионате - Атлетик из Бильбао. Гости вышли вперед в первом тайме благодаря голу Иньяки Уильямса и удерживали лидерство до последних минут, когда Криштиану Роналду сравнял счет, подставив ногу под удар Луки Модрича.

Реал благодаря поражении Валенсии остался на третьем месте в турнирной таблице, Атлетик идет на 13-й позиции.

Реал — Атлетик 1:1

Голы: Роналду, 87 — Уильямс, 14

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Васкес, Модрич, Кроос, Асенсио (Иско, 69) — Бензема (Бэйл, 68), Роналду

Атлетик: Аррисабалага – Лекуэ (Сусаета, 76), Иньиго Мартинес, Нуньес, Баленсиага — Сан Хосе, Итурраспе — Маркос, Рауль Гарсия, Кордоба (Муниаин, 70) — Уильямс (Адурис, 83)

Предупреждения: Васкес, Карвахаль — Уильямс, Итурраспе, Де Маркос, Сан Хосе

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Испании:

Эспаньол — Эйбар 0:1

Гол: Ломбан, 32

Валенсия — Хетафе 1:2

Голы: Родриго, 69 — Реми, 16, 49

Накануне в рамках 33-го тура чемпионата Испании Барселона в меньшинстве не смогла удержать победу над Сельтой.

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