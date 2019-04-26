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Реал не смог победить Хетафе, Атлетико переиграл Валенсию. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 01:26
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Реал не смог победить Хетафе, Атлетико переиграл Валенсию. Результаты матчей чемпионата Испании - фото

REUTERS/Sergio Perez

Реал отстал от Барселоны на 15 очков

Состоялись матчи 34 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал, потеряв шанс на чемпионство после победы Барселоны над Алавесом, не смог победить Хетафе, сыграв вничью 0:0. Ничья позволила Хетафе остаться в зоне Лиги чемпионов.

Реал набрал 65 очков и занимает третье место, отставая от Барселоны за четыре тура до окончания чемпионата на 15 очков.

От Атлетико, который идет вторым, Реал отстает на шесть очков. "Матрасники" закрепились на второй позиции, переиграв в непростом матче Валенсию 3:2.

Атлетико - Валенсия - 3:2
Голы: Мората, 9, Гризманн, 49, Корреа, 81 - Гамейро, 36, Парехо, 77 (пен.)

Эспаньол - Сельта - 1:1
Гол: У Лэй, 33 - Макси Гомес, 72

Леганес - Атлетик - 0:1
Гол: Эн-Несири, 43 (авт.)

Леванте - Бетис - 4:0
Гол: Кампанья, 9, Морон, 32 (авт.), Моралес, 56 (пен.), Коке, 81

Севилья - Райо Вальекано - 5:0
Голы: Промес, 55, Эль-Хаддад, 57, 62, Бен Еддер, 69, Жил, 86

Реал Сосьедад - Вильярреал - 0:1
Гол: Морено, 85

Хетафе - Реал - 0:0

Турнирная таблица

Ранее Барселона в рамках 34 тура чемпионата Испании победила Алавес 2:0.

НВ

Теги:   Атлетик (Бильбао) ФК Севилья ФК Сельта Эспаньол Чемпионат Испании ФК Валенсия Атлетико (Мадрид) ФК Реал Мадрид

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