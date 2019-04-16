Реал не смог обыграть клуб украинцев в чемпионате Испании
В рамках 32-го тура испанской Примеры Реал на выезде сыграл вничью против Леганеса, за который выступают украинские вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.
Хозяева открыли счет в самом конце первого тайма, забив "гол в раздевалку". Это Хонатан Сильва после передачи Мартина Брайтвейта забил эффектный мяч.
Гости восстановили равновесие спустя пять минут после перерыва, когда Карим Бензема сыграл на добивании после его же удара с паса Луки Модрича и сейва Пичу Куэльяра.
В оставшееся время ближе к победе был Леганес, но в итоге матч завершился вничью 1:1. Реал, который занимает третье место, теперь отстает от лидера Барселоны на 13 очков и от второго Атлетико - на четыре.
Лунин, который принадлежит Реалу, по условиям аренды не мог сыграть в этом поединке. Кравец не попал в заявку на игру.
Леганес — Реал Мадрид 1:1
Голы: Сильва, 45 — Бензема, 51
Турнирная таблица
Ранее Барселона неожиданно не смогла распечатать ворота Уэски, сыграв вничью 0:0. Несмотря на это, каталонский клуб остался лидером, опережая Атлетико на девять очков.
НВ