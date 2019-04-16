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Реал не смог обыграть клуб украинцев в чемпионате Испании

Вчера, 02:09
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Реал не смог обыграть клуб украинцев в чемпионате Испании - фото

REUTERS/Juan Medina

Бензема (справа) принес Реалу ничью

В рамках 32-го тура испанской Примеры Реал на выезде сыграл вничью против Леганеса, за который выступают украинские вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.

Хозяева открыли счет в самом конце первого тайма, забив "гол в раздевалку". Это Хонатан Сильва после передачи Мартина Брайтвейта забил эффектный мяч.

Гости восстановили равновесие спустя пять минут после перерыва, когда Карим Бензема сыграл на добивании после его же удара с паса Луки Модрича и сейва Пичу Куэльяра.

В оставшееся время ближе к победе был Леганес, но в итоге матч завершился вничью 1:1. Реал, который занимает третье место, теперь отстает от лидера Барселоны на 13 очков и от второго Атлетико - на четыре.

Лунин, который принадлежит Реалу, по условиям аренды не мог сыграть в этом поединке. Кравец не попал в заявку на игру. 

Леганес — Реал Мадрид 1:1
Голы: Сильва, 45 — Бензема, 51

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Ранее Барселона неожиданно не смогла распечатать ворота Уэски, сыграв вничью 0:0. Несмотря на это, каталонский клуб остался лидером, опережая Атлетико на девять очков.

НВ

Теги:   ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Футбол

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