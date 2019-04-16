Реал не смог обыграть клуб украинцев в чемпионате Испании Вчера, 02:09 1272 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Juan Medina Бензема (справа) принес Реалу ничью REUTERS/Juan Medina

В рамках 32-го тура испанской Примеры Реал на выезде сыграл вничью против Леганеса, за который выступают украинские вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.



Хозяева открыли счет в самом конце первого тайма, забив "гол в раздевалку". Это Хонатан Сильва после передачи Мартина Брайтвейта забил эффектный мяч.

Гости восстановили равновесие спустя пять минут после перерыва, когда Карим Бензема сыграл на добивании после его же удара с паса Луки Модрича и сейва Пичу Куэльяра.

В оставшееся время ближе к победе был Леганес, но в итоге матч завершился вничью 1:1. Реал, который занимает третье место, теперь отстает от лидера Барселоны на 13 очков и от второго Атлетико - на четыре.

Лунин, который принадлежит Реалу, по условиям аренды не мог сыграть в этом поединке. Кравец не попал в заявку на игру.

Леганес — Реал Мадрид 1:1

Голы: Сильва, 45 — Бензема, 51

Турнирная таблица



Фото: MyScore.com.ua

Ранее Барселона неожиданно не смогла распечатать ворота Уэски, сыграв вничью 0:0. Несмотря на это, каталонский клуб остался лидером, опережая Атлетико на девять очков.

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