Реал не догнал Севилью после упущенной победы в чемпионате Испании Сегодня, 01:07 4 Цей матеріал також доступний українською Реал потерял очки в гостевом матче против Вильярреала

В 17-м туре чемпионата Испании Реал сыграл вничью 2:2 на выезде против Вильярреала и не сумел догнать идущую на третьем месте Севилью.

Хозяева сумели огорошить гостей уже на 4-й минуте матча, когда Санти Касорла после передачи от Самюэля Чуквезе открыл счет.

Спустя всего три оборота секундной стрелки мадридцы восстановили равновесие. Это Карим Бензема замкнул навес Дани Карвахаля.

На исходе трети часа игры Реалу удалось выйти вперед. После подачи Тони Крооса со штрафного снаряд в сетку головой отправил Рафаэль Варан.

И все же, старания левантийцев во втором тайме были вознаграждены голом. Пабло Форнальс нашел передачей Касорлу, который оформил дубль.

Ничья не позволила Реалу оторваться от идущего на пятом месте Алавеса и догнать занимающую третью строчку Севилью - расстояние между командами составляет по два очка.

Вильярреал — Реал 2:2

Голы: Касорла, 4, 82 — Бензема, 7, Варан, 20

Вильярреал: Асенхо — Лайюн, Гонсалес, Руис, Коста — Фуэго (Тригерос, 82), Касерес (Экамби, 63) — Чуквезе, Форнальс, Касорла — Морено (Бакка, 68)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 64), Каземиро, Кроос (Винисиус, 86) — Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46)

Предупреждены: Гонсалес — Каземиро, Рамос

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее на второе место поднялся Атлетико после победы над Эспаньолом со счетом 1:0 и ничьей 1:1 Севильи против Леганеса.

НВ