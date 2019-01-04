Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Фоззи
5 лучших фильмов 2018 года
Томас Фридман
Пришло время уволить Трампа
Олег Шама
Почему цифровое управление и Тимошенко несовместимы
Андрей Окара
Беларусь и аншлюс Австрии. История повторяется

Реал не догнал Севилью после упущенной победы в чемпионате Испании

Сегодня, 01:07
4
Цей матеріал також доступний українською

Реал потерял очки в гостевом матче против Вильярреала

В 17-м туре чемпионата Испании Реал сыграл вничью 2:2 на выезде против Вильярреала и не сумел догнать идущую на третьем месте Севилью.

Хозяева сумели огорошить гостей уже на 4-й минуте матча, когда Санти Касорла после передачи от Самюэля Чуквезе открыл счет.

Спустя всего три оборота секундной стрелки мадридцы восстановили равновесие. Это Карим Бензема замкнул навес Дани Карвахаля.

На исходе трети часа игры Реалу удалось выйти вперед. После подачи Тони Крооса со штрафного снаряд в сетку головой отправил Рафаэль Варан.

И все же, старания левантийцев во втором тайме были вознаграждены голом. Пабло Форнальс нашел передачей Касорлу, который оформил дубль.

Ничья не позволила Реалу оторваться от идущего на пятом месте Алавеса и догнать занимающую третью строчку Севилью - расстояние между командами составляет по два очка.

Вильярреал — Реал 2:2
ГолыКасорла, 4, 82 — Бензема, 7, Варан, 20

Вильярреал: Асенхо — Лайюн, Гонсалес, Руис, Коста — Фуэго (Тригерос, 82), Касерес (Экамби, 63) — Чуквезе, Форнальс, Касорла — Морено (Бакка, 68)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 64), Каземиро, Кроос (Винисиус, 86) — Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46)

Предупреждены: Гонсалес — Каземиро, Рамос

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее на второе место поднялся Атлетико после победы над Эспаньолом со счетом 1:0 и ничьей 1:1 Севильи против Леганеса.

НВ

Теги:   Вильярреал Примера Чемпионат Испании ФК Реал Мадрид Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Футбол

Сегодня, 14:14

article_img
Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Выбор редакции

Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира