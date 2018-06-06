Реал нацелился на нового кандидата в кресло главного тренера - СМИ

Сейчас претендентом номер один на пост наставника мадридского Реала считают тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, сообщает Don Balon.

По информации журнала, руководство мадридцев имеет нескольких кандидатов, но фаворитом среди них является именно немецкий специалист. Это, пишет медиа, обусловлено еще и расположением болельщиков сливочных к Клоппу, о которой знает президент Реала Флорентино Перес.

На сайте отмечают, Клопп и руководство мадридцев понимают, что Ливерпуль не отпустит просто так своего тренера. Тем временем, сообщает издание, немец уже направил Пересу список из двух игроков, которых хотел бы видеть в составе мадридской команды под своим руководством - это полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах и вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа.

Ранее СМИ узнали, что преемником Зидана в Реале видят тренера Тоттенхэма Маурисио Поччетино. Перед этим Зидан объявил об отставке после трех подряд побед в Лиге чемпионов.