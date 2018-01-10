Реал начал поиски нового главного тренера - СМИ

Мадридский Реал начал поиски нового главного тренера, сообщает Soy Madridista
По информации источника, Зинедина Зидана на этом посту может заменить наставник сборной Германии Йоахим Лев. Ожидается, что немецкий наставник прийдет в "Королевский клуб" после окончания чемпионата мира-2018.
Источник утверждает, что решение о замене Левом Зинедина Зидана уже принято и не зависит от успехов Реала в текущем сезоне и количества завоеванных трофеев.
Контракт Лева с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2020 года.
Напомним, Реал собирается в зимнее трансферное усилиться полузащитником Ливерпуля Мохаммедом Салахом, а Криштиану Роналду в скором времени может покинуть клуб.
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