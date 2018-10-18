Реал начал переговоры с бывшим наставником Челси - СМИ

Реал с 15 октября обсуждает с Конте его возможное назначение наставником команды

Реал начал обсуждать с бывшим наставником Ювентуса и Челси Антонио Конте возможность его назначения главным тренером команды, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, королевский клуб ведет переговоры с итальянским специалистом с понедельника, 15 октября, и тот ожидает определяющего звонка от мадридцев.

Как отмечает медиа, правление победителя Лиги чемпионов трех предыдущих сезонов недовольно выступлениями команды под руководством нынешнего наставника Хулена Лопетеги, которая проиграла три из четырех предыдущих матчей во всех турнирах при одной ничьей и ни одном забитом мяче, поэтому рассматривает возможность его отставки.

Согласно данным Corriere dello Sport, решающими для дальнейшей судьбы рулевого Реала станут три следующих матча: против Леванте и Барселоны в испанском первенстве, а также Виктории Плзень в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ узнали, что Реал уволит своего главного тренера в случае "тяжелого поражения" от Барселоны в чемпионате Испании 28 октября.

Сообщалось, что нынешний рулевой "Сливочных" - пока что худший тренер в истории мадридского клуба. Специалист потерпел три поражения в 10 первых матчах текущего сезона во главе действующего победителя Лиги чемпионов при пяти победах и трех поражениях.