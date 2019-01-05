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Реал купил полузащитника у Манчестер Сити - СМИ

Вчера, 23:16
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Браим Диас обошелся Реалу в 17,2 миллиона евро

Реал договорился с Манчестер Сити о покупке полузащитника Браима Диаса, сообщает The Telegraph.

По информации издания, королевский клуб заплатит за испанского футболиста 17,2 миллиона евро, а также 7,2 млн в случае успеха игрока в новой команде.

Как отмечает медиа, английская сторона включила в соглашение пункт, согласно которому получит 40 процентов от последующей перепродажи игрока в лагерь принципиальных соперников из Манчестер Юнайтед, если это случится.

В случае платного трансфера полузащитника в любой другой клуб Манчестер Сити заработает 15 процентов от перехода 19-летнего Диаса.

Сообщалось, что полузащитник английского клуба в ближайшее время подпишет контракт с мадридским Реалом. Ожидается, что это будет соглашение на шесть лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

У Диаса действует контракт с Манчестер Сити до лета 2019 года, но игрок недоволен малым количеством игрового времени и решил не продлевать контракт с "горожанами".

Теги:   ФК Реал Мадрид Манчестер Сити Трансферы Футбол

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