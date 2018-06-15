Реал купил несовершеннолетнего бразильца за рекордную в истории Южной Америки сумму

Бразильский клуб Сантос объявил о продаже в Реал 17-летнего нападающего Родриго Гоэса за рекордную в истории Южной Америки сумму, которую не раскрывает.

Как сообщает официальный сайт Сантоса, стороны достигли соглашения по трансферу. Футболист официально станет игроком мадридского коллектива с июля 2019 года, когда достигнет совершеннолетия.

Ближайший год Родриго Гоэс продолжит выступать за бразильскую команду. По информации Marca, трансфер форварда обошелся Реалу в 45 млн евро.

Юный нападающий в возрасте 17 лет и двух месяцев стал самым молодым автором забитого мяча в истории южноамериканского аналога Лиги чемпионов, Копа Либертодарес. На сегодня он является лучшим бомбардиром Сантоса в бразильском первенстве - пять голов в 10 матчах.

На днях СМИ писали о том, что Реал стал главным претендентом на трансфер 19-летнего вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина.

Сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар попросил клуб отпустить его летом в Реал, который оценивает трансфер в рекордную в истории футбола сумму от 260 до 300 млн евро.