Реал - Ювентус. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Для выхода в полуфинал Ювентусу нужно выигрывать с разницей в три или больше голов

НВ пересказывает события ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов Реал - Ювентус. Поединок состоится сегодня, 11 апреля, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело - Каземиро, Модрич, Кроос, Иско - Бензема, Роналду

Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич, Хедира, Матюиди - Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич

Онлайн трансляция матча, который состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, начнется 11 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Реал: выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в два гола, поскольку победил в первой игре на выезде со счетом 3:0. Команда не проиграла в предыдущих семи поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Серхио Рамоса (дисквалификация) и Начо (травма).

Ювентус: выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет с разницей в три или больше голов (в случае победы 3:0, состоится серия пенальти). Команда потерпела одно поражение в предыдущих 27 играх во всех турнирах, которое нанес Реал. Коллектив не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на полузащитника Родриго Бентанкура и нападающего Пауло Дибалу, а также вследствие травмы на полузащитника Федерико Бернардески.

Статистика знает 20 поединков между этими соперниками. В восьми из них сильнее был Ювентус, в 10 - Реал. Еще в двух случаях победитель выявлен не был. Матч недельной давности завершился победой Реала 3:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Реалу - коэффициент на его победу равен 1,61, тогда как выигрыш Ювентуса оценивается в 5,50, а ничья - в 4,20. Выход Реала в полуфинал соответствует коэффициенту 1,00, выход Ювентуса - коэффициенту 26,00.