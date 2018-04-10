Реал - Ювентус. Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

В первом матче Реал выиграл на выезде со счетом 3:0

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов Реал - Ювентус.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ювентус (Италия) начнется завтра, 11 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в два гола, поскольку победил в первой игре на выезде со счетом 3:0;

- не проиграл в предыдущих семи поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- занимает четвертое место в чемпионате Испании с отставанием в 15 очков от лидирующей Барселоны;

- не сможет рассчитывать на защитников Серхио Рамоса (дисквалификация) и Начо (травма).

Что нужно знать про Ювентус накануне матча:

- выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет с разницей в три или больше голов (в случае победы 3:0, состоится серия пенальти);

- потерпел одно поражение в предыдущих 27 играх во всех турнирах, которое нанес Реал;

- лидирует в чемпионате Италии с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя Наполи;

- не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на полузащитника Родриго Бентанкура и нападающего Пауло Дибалу, а также вследствие травмы на полузащитника Федерико Бернардески.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело - Каземиро, Модрич, Кроос, Иско - Бензема, Роналду

Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич, Хедира, Матюиди - Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич

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