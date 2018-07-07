Реал изменил условия возможного трансфера Роналду в Ювентус - СМИ

Сага с переходом Роналду в Ювентус продолжается

Мадридский Реал не готов продать своего лидера Криштиану Роналду в Ювентус за 100 млн евро, как предполагалось ранее, сообщает La Stampa.

По информации издания, президент мадридского клуба Флорентино Перес пожелал выручить от продажи Роналду 150 млн евро, но вместе с тем, сообщается, что он якобы готов снизить сумму до 130 млн евро, но не меньше. Причиной недовольства Переса стало поведение Роналду и его агента Жорже Мендеша вокруг возможного трансфера.

Отмечается, что Ювентус все же надеется, что трансфер Роналду обойдется в 100 млн евро.

По информации СМИ, туринский клуб якобы предложил Роналду 4-летний контракт с окладом в 30 млн евро за сезон.

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Ранее, по данным медиа, Реал тоже не был готов продать Роналду меньше, чем за 100 млн евро, однако впоследствии мадридский клуб якобы согласился рассмотреть такое предложение Ювентуса.

Позже появилась информация, что Криштиану Роналду ищет жилье в Турине.