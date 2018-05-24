Реал и Ливерпуль прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев - фоторепортаж

Футбольные клубы Реал и Ливерпуль 24 мая прилетели в Киев.
???????????????? #APorLa13— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 24 мая 2018 г.
¡Hemos llegado a Kiev! pic.twitter.com/1oPbGJCqFx
Финалистов Лиги чемпионов УЕФА провезли по городу. Как видно на фотографиях, в городе уже много туристов-фанатов. Спортсменов тепло приняли по прибытии. Наставник Ливерпуля Юрген Клопп сопровождал своих подопечных.
Соперников поселили в разных отелях: Реал поселился в Опере, а Ливерпуль - в Intercontinental.
???????????? #APorLa13— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 24 мая 2018 г.
¡Gran recibimiento de los #RMFans en nuestro hotel de Kiev! pic.twitter.com/tj2dQVj7Tu
Вместе с игроками передвижение фанатов в день финала будет организовано таким образом, чтобы они избежали прямых встреч.
Испанский клуб встретится с британцами уже в субботу, 26 мая, на стадионе НСК Олимпийский.
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