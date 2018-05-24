24 мая 2018, четверг

Реал и Ливерпуль прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев - фоторепортаж

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
НСК Олимпийский 24 мая
Фото: АПУ

НСК Олимпийский 24 мая

Футбольные клубы Реал и Ливерпуль 24 мая прилетели в Киев.

Финалистов Лиги чемпионов УЕФА провезли по городу. Как видно на фотографиях, в городе уже много туристов-фанатов. Спортсменов тепло приняли по прибытии. Наставник Ливерпуля Юрген Клопп сопровождал своих подопечных.

Соперников поселили в разных отелях: Реал поселился в Опере, а Ливерпуль - в Intercontinental.

Вместе с игроками передвижение фанатов в день финала будет организовано таким образом, чтобы они избежали прямых встреч.

Испанский клуб встретится с британцами уже в субботу, 26 мая, на стадионе НСК Олимпийский.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове