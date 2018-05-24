Реал и Ливерпуль прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев - фоторепортаж

Футбольные клубы Реал и Ливерпуль 24 мая прилетели в Киев.

Финалистов Лиги чемпионов УЕФА провезли по городу. Как видно на фотографиях, в городе уже много туристов-фанатов. Спортсменов тепло приняли по прибытии. Наставник Ливерпуля Юрген Клопп сопровождал своих подопечных.

Соперников поселили в разных отелях: Реал поселился в Опере, а Ливерпуль - в Intercontinental.

Вместе с игроками передвижение фанатов в день финала будет организовано таким образом, чтобы они избежали прямых встреч.

Испанский клуб встретится с британцами уже в субботу, 26 мая, на стадионе НСК Олимпийский.