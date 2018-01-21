Реал и Барселона разгромили соперников, Роналду разбили лицо. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 20 января, состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании.

Реал покуражился в матче против Депортиво, куда вчера официально перешел вратарь Динамо Максим Коваль.

Интересно, что началось все именно с гола Депортиво - на 23-й минуте Адриан замкнул передачу Переса. Этот гол лишь раззадорил сливочных - дублями отметились Роналду, Бэйл и даже защитник Начо. Также на 68-й минуте отметился Лука Модрич прицельным ударом из-за штрафного.

Криштиану Роналду также поучаствовал в "кровавом" эпизоде - когда он забивал второй гол, защитник Депортиво, Шер, высоко поднял ногу и ударил того по лицу.

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Но в итоге с португальцем ничего страшного не случилось, и он смог даже доиграть поединок.

Реал - Депортиво 7:1

Голы: Начо, 32, 88, Бэйл, 42, 58, Модрич, 68, Роналду, 78, 84 — Адриан, 23

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос — Бэйл (Васкес, 82), Майораль (Бензема, 64), Роналду

Барселона поехала на выезд в Севилью к Бетису, который смог продержаться около часа - дальше сине-гранатовые спокойно забили 5 голов и закрыли вопрос о победителе в матче.

Бетис - Барселона 0:5

Голы: Ракитич, 59, Месси, 64, 80, Суарес, 69, 90.

Остальные поединки:

Алавес – Леганес 2:2

Голы: Мунир, 46, Педраса, 52 — Пирес, 75 (с пенальти), Сальдуа, 90

Реал Сосьедад - Сельта 1:2

Голы: Виллиан Хосе, 10 - Аспас, 20, Гомес, 75

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Вчера Севилья догнала Реал, а Валенсия заканчивала матч вдевятером.

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