Реал и Барселона разгромили соперников, Роналду разбили лицо. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 20 января, состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании.
Реал покуражился в матче против Депортиво, куда вчера официально перешел вратарь Динамо Максим Коваль.
Интересно, что началось все именно с гола Депортиво - на 23-й минуте Адриан замкнул передачу Переса. Этот гол лишь раззадорил сливочных - дублями отметились Роналду, Бэйл и даже защитник Начо. Также на 68-й минуте отметился Лука Модрич прицельным ударом из-за штрафного.
Криштиану Роналду также поучаствовал в "кровавом" эпизоде - когда он забивал второй гол, защитник Депортиво, Шер, высоко поднял ногу и ударил того по лицу.
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Но в итоге с португальцем ничего страшного не случилось, и он смог даже доиграть поединок.
Реал - Депортиво 7:1
Голы: Начо, 32, 88, Бэйл, 42, 58, Модрич, 68, Роналду, 78, 84 — Адриан, 23
Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос — Бэйл (Васкес, 82), Майораль (Бензема, 64), Роналду
Барселона поехала на выезд в Севилью к Бетису, который смог продержаться около часа - дальше сине-гранатовые спокойно забили 5 голов и закрыли вопрос о победителе в матче.
Бетис - Барселона 0:5
Голы: Ракитич, 59, Месси, 64, 80, Суарес, 69, 90.
Остальные поединки:
Алавес – Леганес 2:2
Голы: Мунир, 46, Педраса, 52 — Пирес, 75 (с пенальти), Сальдуа, 90
Реал Сосьедад - Сельта 1:2
Голы: Виллиан Хосе, 10 - Аспас, 20, Гомес, 75
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
Вчера Севилья догнала Реал, а Валенсия заканчивала матч вдевятером.
НВ
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