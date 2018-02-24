Реал и Барселона разгромили соперников. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 24 февраля, состоялись четыре матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу

Реал одержал четвертую победу подряд, разгромив на Сантьяго Бернабеу Алавес. Гости держали оборону почти целый тайм, но пропустили за минуту до конца основного времени первой половины от Криштиану Роналду.

После перерыва уже на первой минуте преимущество мадридцев упрочил Гарет Бэйл. Спустя 15 минут дубль оформил Роналду, а перед финальным свистком Карим Бензема реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

4:0 - Реал приблизился к Атлетико на расстояние четырех очков, но "Матрасники" еще имеют игру в запасе.

Реал — Алавес 4:0

Голы: Роналду, 44, 61, Бэйл, 46, Бензема, 89 (с пенальти)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Тео Эрнандес — Лукас Васкес, Каземиро (Льоренте, 78), Ковачич (Себальос, 71) — Бэйл, Бензема, Роналду

Алавес: Пачеко — Алексис, Эли, Лагуардия, Дуарте — Д. Торрес, Эрнан Перес, Гарсия (Медран, 63), Педраса (Ибаи, 62) — Собрино, Гвидетти (Бурги, 74)

Предупреждения: Льоренте — Перес, Собрино

Барселона в отчетном туре на своем поле обыграла еще один каталонский клуб - Жирону. Команда Эрнесто Вальверде пропустила уже на третьей минуте от Порту, но затем сполна отыгралась на сопернике. Уже до перерыва по дублю оформили Лионель Месси и Луис Суарес, а во втором тайме уругваец оформил хет-трик, еще один гол забил Паулиньо.

Каталонцы уверенно продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - мадридский Атлетико - на десять очков, хоть и имеют при этом на один сыгранный матч больше.

Барселона — Жирона 6:1

Голы: Суарес, 5, 44, 76, Месси, 30, 36, Коутиньо, 66 — Порту, 3

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Вермален, 64), Умтити, Альба — Дембеле, Ракитич (Роберто, 77), Бускетс (Паулиньо, 69), Коутиньо — Месси, Суарес

Жирона: Буну — Рамальо, Эспиноса, Хуанпе — Маффео, Понс, Гранель, Адай (Планас, 46) — Порту (Луис, 70), Лозано, Б. Гарсия (А. Гарсия, 63)

Предупреждения: Альба — Хуанпе

Результаты других матчей 25-го тура Ла Лиги:

Депортиво – Эспаньол 0:0

Сельта – Эйбар 2:0

Голы: Аспас, 56, Макси Гомес, 79

Леганес - Лас-Пальмас 0:0

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, на этой неделе Барселона сыграла вничью с Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Реал в пропущенном матче чемпионата Испании обыграл Леганес.

НВ