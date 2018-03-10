Реал и Барселона одержали победы. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 10 марта, состоялись четыре матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

В этот день свои поединки проводили Реал и Барселона. Мадридцы одержали тяжелую выездную победу над Эйбаром благодаря дублю Криштиану Роналду. Победный мяч португалец забил только на 84-й минуте.

Отставание Реала от мадридского Атлетико сократилось до четырех очков, но у "Матрасников" еще есть игра в запасе.

Эйбар — Реал 1:2

Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84

Эйбар: Дмитрович — Капа, Рамис (Оливейра, 66), Арбилья, Х. Анхель — Д. Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85) — П. Леон, Хордан, Инуи (Шарлес, 87) — Кике

Реал: Навас — Карвахаль, Варан (Начо, 27), Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Бензема, 71) — Иско (Васкес, 72) — Бэйл, Роналду

Предупреждения: Рамис — Бэйл

Барселона в отчетном туре на выезде уверенно разобралась с традиционно неудобной для себя Малагой, которая на данный момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Оба свои мяча в этом матче каталонцы забили в первом тайме. Счет открыл Луис Суарес, а Фелипе Коутиньо красивым ударом пяткой его удвоил.

На 30-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Малаги Саму Гарсия за грубый фол против Жорди Альбы и фактически лишил свою команду шанса на спасение. Несмотря на численное преимущество на протяжении целого часа игрового времени, Барселона в этом матче больше не забивала.

На данный момент преимущество Барселоны над Атлетико в турнирной таблице Ла Лиги составляет 11 очков.

Малага — Барселона 0:2

Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27

Малага: Роберто — Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка — С. Гарсия, Ласен, Итурра, Кастро (Лестьенн, 61) — Эн-Незири (Идейе, 78), Ролан (Саксесс, 78)

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77) — Паулиньо, Ракитич, Бускетс — Дембеле (Видаль, 85), Суарес, Коутиньо

Предупреждения: Итурра — Суарес

Удаление: Саму Гарсия, 30 (прямая красная карточка)

Результаты других матчей 28-го тура испанской Ла Лиги:

Жирона — Депортиво 2:0

Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57

Севилья — Валенсия 0:2

Гол: Родриго Морено, 25, 68

Хетафе – Леванте 0:1

Гол: Коке, 79

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей французский ПСЖ.

НВ