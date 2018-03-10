Реал и Барселона одержали победы. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 10 марта, состоялись четыре матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
В этот день свои поединки проводили Реал и Барселона. Мадридцы одержали тяжелую выездную победу над Эйбаром благодаря дублю Криштиану Роналду. Победный мяч португалец забил только на 84-й минуте.
Отставание Реала от мадридского Атлетико сократилось до четырех очков, но у "Матрасников" еще есть игра в запасе.
Эйбар — Реал 1:2
Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84
Эйбар: Дмитрович — Капа, Рамис (Оливейра, 66), Арбилья, Х. Анхель — Д. Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85) — П. Леон, Хордан, Инуи (Шарлес, 87) — Кике
Реал: Навас — Карвахаль, Варан (Начо, 27), Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Бензема, 71) — Иско (Васкес, 72) — Бэйл, Роналду
Предупреждения: Рамис — Бэйл
Барселона в отчетном туре на выезде уверенно разобралась с традиционно неудобной для себя Малагой, которая на данный момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Оба свои мяча в этом матче каталонцы забили в первом тайме. Счет открыл Луис Суарес, а Фелипе Коутиньо красивым ударом пяткой его удвоил.
На 30-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Малаги Саму Гарсия за грубый фол против Жорди Альбы и фактически лишил свою команду шанса на спасение. Несмотря на численное преимущество на протяжении целого часа игрового времени, Барселона в этом матче больше не забивала.
На данный момент преимущество Барселоны над Атлетико в турнирной таблице Ла Лиги составляет 11 очков.
Малага — Барселона 0:2
Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27
Малага: Роберто — Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка — С. Гарсия, Ласен, Итурра, Кастро (Лестьенн, 61) — Эн-Незири (Идейе, 78), Ролан (Саксесс, 78)
Барселона: Тер Штеген — Роберто (Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77) — Паулиньо, Ракитич, Бускетс — Дембеле (Видаль, 85), Суарес, Коутиньо
Предупреждения: Итурра — Суарес
Удаление: Саму Гарсия, 30 (прямая красная карточка)
Результаты других матчей 28-го тура испанской Ла Лиги:
Жирона — Депортиво 2:0
Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57
Севилья — Валенсия 0:2
Гол: Родриго Морено, 25, 68
Хетафе – Леванте 0:1
Гол: Коке, 79
Турнирное положение
Таблица официального сайта УЕФА
Напомним, посреди недели Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей французский ПСЖ.
НВ
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