Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Сантенелло
Как я спасся от боевиков
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад

Реал и Атлетико одержали непростые победы. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 00:43
14
Цей матеріал також доступний українською

Реал одержал третью победу подряд

Состоялись четыре матча 16 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал победил Райо Вальекано только благодаря единственному голу Карима Бензема, который на 13-й минуте матча получил пас в штрафной от Лукаса Васкеса, и пробил мимо голкипера.

Победа позволила "сливочным" подняться на третью строчку чемпионата и приблизиться к Барселоне на три очка. Однако каталонский клуб свой матч в 16 туре сыграет 16 декабря против Леванте. Кроме этого, Реал может обогнать Севилья, которая также имеет матч в запасе.

Мадридский Атлетико уверенно начал матч против Вальядолида, поведя в счете 2:0, однако во втором тайме "матрасники" потеряли преимущество, пропустив два гола. На помощь мадридцам пришел лидер команды Антуан Гризманн, который на 80-й минуте забил третий мяч в ворота Вальядолида и принес своей команде три очка.

Леганес, за который на правах аренды выступает украинский голкипер Андрей Лунин, разошелся миром с Сельтой 0:0. Украинец провел весь матч на скамейке запасных.

Сельта - Леганес - 0:0

Хетафе - Реал Сосьедад- 1:0
Гол: Молина, 3

Вальядолид - Атлетико - 2:3
Голы: Калеро, 57, Сауль, 63 (авт) - Калинич, 26 Гризманн, 45 (пен), 80

Реал - Райо Вальекано - 1:0
Гол: Бензема, 13

Эйбар - Валенсия - 1:1
Голы: Шарлес, 56 - Родриго, 29

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее мадридские Атлетико и Реал завоевали путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.

НВ

Теги:   ФК Валенсия Атлетико (Мадрид) ФК Реал Мадрид

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Вчера, 18:04

article_img
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - первая часть
Интересы

Вчера, 15:46

article_img
Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей
События

Вчера, 13:13

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua