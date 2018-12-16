Реал и Атлетико одержали непростые победы. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись четыре матча 16 тура чемпионата Испании.
Мадридский Реал победил Райо Вальекано только благодаря единственному голу Карима Бензема, который на 13-й минуте матча получил пас в штрафной от Лукаса Васкеса, и пробил мимо голкипера.
Победа позволила "сливочным" подняться на третью строчку чемпионата и приблизиться к Барселоне на три очка. Однако каталонский клуб свой матч в 16 туре сыграет 16 декабря против Леванте. Кроме этого, Реал может обогнать Севилья, которая также имеет матч в запасе.
Мадридский Атлетико уверенно начал матч против Вальядолида, поведя в счете 2:0, однако во втором тайме "матрасники" потеряли преимущество, пропустив два гола. На помощь мадридцам пришел лидер команды Антуан Гризманн, который на 80-й минуте забил третий мяч в ворота Вальядолида и принес своей команде три очка.
Леганес, за который на правах аренды выступает украинский голкипер Андрей Лунин, разошелся миром с Сельтой 0:0. Украинец провел весь матч на скамейке запасных.
Сельта - Леганес - 0:0
Хетафе - Реал Сосьедад- 1:0
Гол: Молина, 3
Вальядолид - Атлетико - 2:3
Голы: Калеро, 57, Сауль, 63 (авт) - Калинич, 26 Гризманн, 45 (пен), 80
Реал - Райо Вальекано - 1:0
Гол: Бензема, 13
Эйбар - Валенсия - 1:1
Голы: Шарлес, 56 - Родриго, 29
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Ранее мадридские Атлетико и Реал завоевали путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.
НВ