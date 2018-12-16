Реал и Атлетико одержали непростые победы. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:43 14 Цей матеріал також доступний українською Реал одержал третью победу подряд

Состоялись четыре матча 16 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал победил Райо Вальекано только благодаря единственному голу Карима Бензема, который на 13-й минуте матча получил пас в штрафной от Лукаса Васкеса, и пробил мимо голкипера.

Победа позволила "сливочным" подняться на третью строчку чемпионата и приблизиться к Барселоне на три очка. Однако каталонский клуб свой матч в 16 туре сыграет 16 декабря против Леванте. Кроме этого, Реал может обогнать Севилья, которая также имеет матч в запасе.

Мадридский Атлетико уверенно начал матч против Вальядолида, поведя в счете 2:0, однако во втором тайме "матрасники" потеряли преимущество, пропустив два гола. На помощь мадридцам пришел лидер команды Антуан Гризманн, который на 80-й минуте забил третий мяч в ворота Вальядолида и принес своей команде три очка.

Леганес, за который на правах аренды выступает украинский голкипер Андрей Лунин, разошелся миром с Сельтой 0:0. Украинец провел весь матч на скамейке запасных.

Сельта - Леганес - 0:0

Хетафе - Реал Сосьедад- 1:0

Гол: Молина, 3

Вальядолид - Атлетико - 2:3

Голы: Калеро, 57, Сауль, 63 (авт) - Калинич, 26 Гризманн, 45 (пен), 80

Реал - Райо Вальекано - 1:0

Гол: Бензема, 13

Эйбар - Валенсия - 1:1

Голы: Шарлес, 56 - Родриго, 29

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее мадридские Атлетико и Реал завоевали путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.

НВ