Реал и Атлетико потеряли очки, Барселона победила Реал Сосьедад. Результаты матчей чемпионата Испании

В 4 туре чемпионата Испании Барселона победила на выезде Реал Сосьедад, мадридский Реал не сумел победить Атлетик из Бильбао, а Атлетико сыграл вничью с Эйбаром.

Каталонская Барселона первой пропустила в матче с Реал Сосьедадом, но сумела устроить камбэк. Уже на 12-й минуте Элустондо огорчил каталонцев ударом слета после розыгрыша штрафного.

Барселона сумела отиграться во втором тайме. На 63-й минуте голкипер Реал Сосьедада парировал удар Пике, но на подборе удачно сыграл Юмтити, который головой сбросил на Суареса и тот ударом с близкого расстояния сравнял счет. Победный гол на свой счет записал Дембеле, который воспользовался ошибкой защитников при розыгрыше углового. Барселона пока что идет без потери очков.

Впервые в сезоне потерял очки Реал. Мадридский клуб тоже первым пропустил, но сумел свести матч с Атлетиком лишь к ничьей. На 32-й минуте открыл счет в матче Муньяин. Реал отыгрался на 63-й минуте. Бэйл точно навесил на голову Иско, а тот ефктно отправил мяч в ворота - 1:1.

Также неожиданно потеряли очки Валенсия и Атлетико. "Матрасники" не смогли победить Эйбар, а "летучие мыши" расписали ничью с Бетисом.

Реал Сосьедад - Барселона - 1:2

Голы: Элустондо, 12 - Л. Суарес, 63, Дембеле, 66

Реал Сосьедад: Рульи - Сальдуа, Элустондо, Морено, Эрнандес - Субельдия, Ильярраменди (Мерино, 82), Пардо (Сангальи, 82) - Сурутуса (Баутиста, 73) - Оярсабаль, Хуанми

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба - Роберто, Ракитич, Рафинья (Бускетс, 57) - Месси, Л. Суарес, Дембеле (Видаль, 77)

Предупреждение: Ильярраменди - Юмтити

Атлетик - Реал - 1:1

Голы: Муньяин, 32 - Иско, 63

Атлетик: Симон - Маркос, Иньиго Мартинес, Йера, Берчиче - Р. Гарсия, Беньят (Рико, 81), Д. Гарсия - Сусаета, Уильямс (Сан Хосе, 76), Муньяин (Капа, 54)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич (Иско, 61), Кроос, Себальос (Каземиро, 46) - Бейл (Васкес, 75), Бензема, Асенсио

Предупреждение: Йера, Д. Гарсия, Беньят, Капа, Симон, Берчиче - Васкес, Карвахаль

Атлетико - Эйбар - 1:1

Голы: Борха Гарсес, 90+4 - Серхи Енрич, 87

Уэска - Райо Вальекано - 0:1

Гол: Имбула, 29

Валенсия - Бетис 0:0

Таблица MyScore.com.ua

В третьем туре чемпионата Испании мадридский Реал одержал домашнюю победу над Леганесом, в который недавно перешел украинский голкипер Андрей Лунин.

НВ