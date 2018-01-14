Реал готов отдать Роналду ради приобретения Неймара - СМИ

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Реал намерен приложить все усилия для приобретения Неймара

Реал намерен приложить все усилия для приобретения Неймара

Реал начал прорабатывать варианты трансфера форварда ПСЖ Неймара, сообщает Cadenaser.com.

По информации источника, мадридцы после ЧМ-2018 готовы включить в сделку по бразильцу своего лидера Криштиану Роналду.

Сумма трансфера Неймара может составить 500 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал намерен подписать в качестве замены своему нападающему Криштиану Роналду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ.

Перед этим появилась информация, что Роналду сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о намерении покинуть команду летом 2018 года.

В декабре журналист Эду Агирре рассказал о том, что Роналду не хочет продлевать контракт с Реалом из-за плохих отношений с президентом клуба Флорентино Пересом. Ранее форвард сообщил Пересу о намерении покинуть команду летом 2018 года.

На прошлой неделе появилась информация, что нападающий Реала Криштиану Роналду имеет предложения от трех клубов о смене команды.

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