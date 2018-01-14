Реал готов отдать Роналду ради приобретения Неймара - СМИ

Реал намерен приложить все усилия для приобретения Неймара

Реал начал прорабатывать варианты трансфера форварда ПСЖ Неймара, сообщает Cadenaser.com.

По информации источника, мадридцы после ЧМ-2018 готовы включить в сделку по бразильцу своего лидера Криштиану Роналду.

Сумма трансфера Неймара может составить 500 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал намерен подписать в качестве замены своему нападающему Криштиану Роналду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ.

Перед этим появилась информация, что Роналду сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о намерении покинуть команду летом 2018 года.

В декабре журналист Эду Агирре рассказал о том, что Роналду не хочет продлевать контракт с Реалом из-за плохих отношений с президентом клуба Флорентино Пересом. Ранее форвард сообщил Пересу о намерении покинуть команду летом 2018 года.

На прошлой неделе появилась информация, что нападающий Реала Криштиану Роналду имеет предложения от трех клубов о смене команды.