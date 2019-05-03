Реал готовится потратить на трансферы 540 млн евро и составил список нужных игроков - СМИ Сегодня, 20:18 96 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Lee Smith Эден Азар близок к переходу в Реал Reuters/Lee Smith

Мадридский Реал планирует потратить 540 млн евро на трансферы этим летом, сообщает AS.

По данным СМИ, главный тренер команды Зинедин Зидан вместе с руководством клуба определились с футболистами, которых они хотят видеть в Мадриде этим летом.

Среди приоритетных трансферных целей числятся пять игроков - Эден Азар (Челси), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм), Танги Ндомбеле (Лион) и Лука Йович (Айнтрахт).

Дороже всего "сливочным" может обойтись Погба, за которого Манчестер Юнайтед хочет выручить 150 млн евро. Челси готов продать Азара за 112 млн евро. Эриксен может достаться Реалу за 100 млн евро, но мадридский клуб планирует сбить цену до 85 млн.

За Ндомбеле и Йовича придется заплатить 80 и 60 млн евро соответственно. Сообщается, что переговоры с нападающим Айнтрахта находятся на продвинутой стадии.

Если Реалу удастся оформить все запланированные трансферы, то они обойдутся клубу в 490 млн евро. Кроме этого, 50 млн евро Реал уже потратил на приобретение защитника Порту Эдера Милитана, который присоединится к команде летом.

Ранее сообщалось, что Реал близок к приобретению звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Также, по данным СМИ, Реал достиг устной договоренности о переходе лидера лондонского Тоттенхэма полузащитника Кристиана Эриксена