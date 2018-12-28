Реал договорился о трансфере полузащитника Манчестер Сити - СМИ
Полузащитник Манчестер Сити Браим Диас в ближайшее время подпишет контракт с мадридским Реалом, сообщает Marca.
По информации издания, за трансфер 19-летнего испанского игрока Реал заплатит 15 млн евро. Футболист подпишет с Реалом контракт на 6 лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.
Ожидается, что стороны подпишут соглашение на следующей неделе и игрок будет заявлен за основную команду.
В Диаса существует контракт с Манчестер Сити до лета 2019 года, но игрок недоволен малым количеством игрового времени и решил не продлевать контракт с "горожанами".
В этом сезоне Диас сыграл за Манчестер Сити только в четырех матчах, забив два гола.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал намерен подписать лидера английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха, включив в соглашение атакующего полузащитника Марко Асенсио.
Также стало известно, что Реал в ближайшее время приобретет центрального полузащитника аргентинского Ривер Плейт 20-летнего Эсекьеля Паласиоса.
Перед этим СМИ сообщали, что Реал достиг соглашения о переходе со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.