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Реал договорился о трансфере полузащитника Манчестер Сити - СМИ

Сегодня, 22:38
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Браими Диас подпишет с Реалом контракт на шесть лет

Полузащитник Манчестер Сити Браим Диас в ближайшее время подпишет контракт с мадридским Реалом, сообщает Marca.

По информации издания, за трансфер 19-летнего испанского игрока Реал заплатит 15 млн евро. Футболист подпишет с Реалом контракт на 6 лет с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение на следующей неделе и игрок будет заявлен за основную команду.

В Диаса существует контракт с Манчестер Сити до лета 2019 года, но игрок недоволен малым количеством игрового времени и решил не продлевать контракт с "горожанами".

В этом сезоне Диас сыграл за Манчестер Сити только в четырех матчах, забив два гола.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал намерен подписать лидера английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха, включив в соглашение атакующего полузащитника Марко Асенсио.

Также стало известно, что Реал в ближайшее время приобретет центрального полузащитника аргентинского Ривер Плейт 20-летнего Эсекьеля Паласиоса.

Перед этим СМИ сообщали, что Реал достиг соглашения о переходе со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.

Теги:   ФК Реал Мадрид Трансферы Футбол

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